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15 июня 2026 в 12:40

Бузова поделилась подробностями о своем состоянии после травмы

Бузова заявила, что ее пока не могут выписать из больницы из-за травмы колена

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Telegram-канале о своем состоянии после травмы, отметив, что рана оказалась настолько серьезной, что врачи пока не могут назвать сроки полного восстановления. Она также сообщила, что продолжает находиться в больнице и не может самостоятельно передвигаться, поэтому о выписке речи не идет.

Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться, — написала Бузова.

Певица также рассказала, что сейчас испытывает проблемы со сном из-за болей в колене. Также она отметила, что ей особенно трудно принять сложившиеся обстоятельства, так как весь ее летний график был запланирован еще год назад.

Артистка добавила, что не хочет вдаваться в подробности, чтобы не вызывать панику у близких и поклонников. Помимо этого, она поблагодарила врачей Боткинской больницы за бережное отношение и уважение к ее деятельности.

Ранее телеведущая поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она сидит в карете скорой помощи с поврежденной и окровавленной коленной чашечкой. За день до этого артистка прилетела из Стамбула в Москву.

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