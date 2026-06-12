Появилось фото окровавленной Бузовой из машины скорой помощи

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи. Она показала поклонникам травмированную и окровавленную коленку. Известно, что накануне 11 июня телеведущая вернулась в Москву из Стамбула, куда ездила по рабочим делам.

Вот такое утро, — написала Бузова.

Ранее сообщалось, что Бузовой потребовалась экстренная медицинская помощь после травмы, полученной дома. Врачи решали вопрос о возможной госпитализации. Появилась информация, что Бузова упала в душе и рассекла колено. Предварительно, приехавшие к ней домой врачи не обнаружили признаков открытого перелома. Бузова также пожаловалась, что врачи ехали слишком долго.

До этого народный артист РФ Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении самочувствия. Он назвал публикации уткой и полной чепухой. Также представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что у артиста диагностирован гастрит. По его словам, актер чувствует себя нормально. Будрин добавил, что диагноз развился из-за ненормированного рабочего дня и постоянных разъездов.