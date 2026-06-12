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12 июня 2026 в 08:57

Стало известно о возможной госпитализации Бузовой после душа

Mash сообщил о возможной госпитализации Бузовой после душа

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущей и певице Ольге Бузовой потребовалась экстренная медицинская помощь после травмы, полученной дома. В публикации говорится, что в настоящее время врачи решают вопрос о ее возможной госпитализации.

По версии источника, Бузова упала в душе и рассекла колено. Предварительно, приехавшие к ней домой врачи не обнаружили признаков открытого перелома. По информации канала, у артистки возникла сильная боль после падения. Также, как пишут авторы, Бузова пожаловалась, что врачи ехали слишком долго.

Ранее концертный директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин официально опроверг появившиеся сообщения о том, что у артиста проблемы со здоровьем. По его словам, у артиста не было микроинсульта, о котором написал один из Telegram-каналов.

До этого представитель актера Сергея Гармаша Олег Будрин подтвердил, что у артиста диагностирован гастрит. По его словам, актер чувствует себя нормально. Будрин добавил, что диагноз развился из-за ненормированного рабочего дня.

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