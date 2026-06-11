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11 июня 2026 в 11:00

Концертный директор Буйнова вышел на связь после слухов об инсульте у певца

Концертный директор Пудовкин опроверг информацию о микроинсульте у Буйнова

Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Концертный директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин официально опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что у артиста случился микроинсульт. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сообщения о проблемах со здоровьем знаменитости не имеют под собой никаких оснований.

Спасибо за беспокойство. [С Александром Буйновым] все прекрасно. Присланная информация [о том, что певец перенес микроинсульт], не соответствует действительности, — высказался Пудовкин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого. По данным канала, 76-летний певец пришел к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость. Там же отметили, что в середине мая артиста госпитализировали и обследовали в неврологическом отделении.

До этого актриса Евгения Осипова, известная по сериалу «Доярка из Хацапетовки», рассказала, что ее уволили из Театра комедии после госпитализации с подозрением на микроинсульт. По словам артистки, несколько месяцев назад накануне вечернего спектакля она почувствовала резкое ухудшение самочувствия и ее экстренно увезли в больницу.

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