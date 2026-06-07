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07 июня 2026 в 11:26

Представитель Гармаша ответил на слухи о его госпитализации

Представитель Гармаша подтвердил, что у актера гастрит

Сергей Гармаш Сергей Гармаш Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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У российского актера Сергея Гармаша действительно развивается гастрит, рассказал в беседе с NEWS.ru представитель артиста Олег Будрин. Он подтвердил информацию, что Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение и теперь нуждается в лечении.

У [Гармаша] гастрит. Нормально себя чувствует. Просто желудок болит. Это, к сожалению, абсолютно нормально при таком образе жизни: ночные съемки, перелеты, перепады времени. К сожалению, он уже не юноша молодой. Режима никакого нет. У нас есть съемки сейчас. На съемки это, в принципе, не повлияет, — сказал Будрин.

Ранее художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко опроверг слухи, что ему потребовалась помощь врачей из-за боли в сердце. Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист якобы вызвал скорую помощь в театр из-за плохого самочувствия.

До этого появилась информация, что звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову потребовалась экстренная госпитализация. Как утверждают источники, у актера начались сильные боли в животе, его увезли в больницу с острым панкреатитом.

Культура
Россия
Сергей Гармаш
госпитализации
актеры
Софья Якимова
С. Якимова
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