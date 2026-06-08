Здоровье, мнение об СВО, скандалы: как живет Сергей Гармаш

Народный артист России Сергей Гармаш продолжает творческую деятельность. Что известно о его последних проектах, какова политическая позиция актера, правда ли, что у него проблемы со здоровьем?

Правда ли, что Гармаш попал в больницу

Накануне сообщалось, что актеру Сергею Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из-за обострения гастрита. По сведениям источников, артиста экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

СМИ писали, что 67-летний Гармаш обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в животе и общую слабость. Пациента якобы доставили в хирургическое отделение для всестороннего обследования. Оказалось, что желудочного кровотечения нет — медики установили обострение гастрита, то есть воспаление слизистой желудка.

При этом представитель арт-сита Олег Будрин сообщил, что у Гармаша действительно развивается гастрит.

«У [Гармаша] гастрит. Нормально себя чувствует. Просто желудок болит. Это, к сожалению, абсолютно нормально при таком образе жизни: ночные съемки, перелеты, перепады времени. К сожалению, он уже не юноша молодой. Режима никакого нет. У нас есть съемки сейчас. На съемки это, в принципе, не повлияет», — сказал Будрин.

Сам народный артист России опроверг сообщения средств массовой информации об ухудшении его самочувствия. Он подчеркнул, что слухи о его госпитализации из-за обострения гастрита — «чепуха полная».

«Это чепуха полная, абсолютная утка», — заявил артист.

В каких скандалах был замечен Гармаш

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. Он окончил Днепропетровское театральное училище и Школу-студию МХАТ. В 1984 году Гармаш присоединился к труппе театра «Современник», где работал до 2020 года. Его уход сопровождался скандалом. Актер объяснил свое решение «чудовищной ситуацией», сложившейся в театре.

Перед увольнением Гармаш раскритиковал выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир». По его мнению, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются «кощунственными и провокационными».

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался „Современник“, с „Вечно живых“», — отметил он.

Также Гармаш оказался в центре скандала в 2011 году, когда его родной брат Роман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП, в результате которого скончался водитель другой машины. Тогда к действиям актера было приковано большое внимание прессы, но он отказался помогать родственнику, и его осудили на 3,5 года колонии.

Как Гармаш относится к СВО

Сергей Гармаш поддержал действия российской власти после начала спецоперации. Вместе с коллегами по театру «Мастерская „12“» он организовал специальную программу. С ней артисты ездили в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Большая честь — выступать перед участниками военных действий, их родными и близкими, крымчанами и жителями новых территорий. Ничего не сдвинется в нашем мире, если в ногу с политикой не будет идти культура. На это я и работаю. Бойцам на передовой — низкий поклон и наша поддержка», — сказал он во время выступлений в Крыму.

В июле Гармаш привез микроавтобус и четыре тонны гуманитарной помощи в Херсонскую область. Соответствующие кадры были опубликованы в аккаунте Минобороны РФ.

Летом прошлого года стало известно, что Гармаш попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Выяснилось, что актер театра и кино находится на портале с 2022 года. Сам артист родился в Херсонской области.

Чем сейчас занимается Гармаш

Гармаш продолжает сниматься в кино и выступать на сцене. С 2022 года актер сотрудничает с театром «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» и Малым театром в качестве приглашенного артиста.

В 2025 году Гармаш участвовал в постановке «Ревизор» в «Мастерской „12“» и сыграл городничего.

26 июня текущего года Гармаш должен выступить в театрально-концертной программе «И жизнь, и слезы, и любовь!».

Также актер задействован в спектакле «Кроткая» в Малом театре.

В 2026 году вышел фильм «Чебурашка-3», где Гармаш вернулся к роли Геннадия Петровича — садовника. Ранее он участвовал в первой и второй частях франшизы.

Еще одна работа актера в 2026 году — комедия «Человек, который смеется» режиссера Владимира Котта. Гармаш сыграл криминального авторитета.

Кроме того, в производстве находится фильм «Пес», где у актера главная роль — Олег Баторов.

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