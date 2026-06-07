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07 июня 2026 в 11:30

Известному актеру запретили пить

Mash: актеру Гармашу запретили пить алкоголь

Сергей Гармаш Сергей Гармаш Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Актеру Сергею Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита, передает Telegram-канал Mash. По сведениям канала, артиста экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

По имеющимся данным, 67‑летняя звезда фильма «Чебурашка» обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в животе и общую слабость. Пациента госпитализировали в хирургическое отделение, где провели комплексное обследование. В результате кровотечение в желудке не подтвердилось — врачи диагностировали обострение гастрита, то есть воспаление слизистой оболочки желудка.

Ранее стало известно, что актер и блогер Евгений Кулик был госпитализирован во Вьетнаме — он получил травму головы, ныряя в бассейн. По словам самого артиста, он сильно ударился и на несколько секунд потерял память.

До этого сообщалось, что голливудский актер Брюс Уиллис по-прежнему узнает своих близких, но не осознает, что у него деменция. Как уточнила супруга звезды Эмма Хеминг, «крепкий орешек» страдает анозогнозией — состоянием, при котором мозг из-за лобно-височной деменции теряет способность осознавать собственные нарушения.

Москва
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Сергей Гармаш
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