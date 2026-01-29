Выяснилось состояние страдающего от деменции Брюса Уиллиса Жена страдающего от деменции Брюса Уиллиса сообщила, что тот узнает свою семью

Голливудский актер Брюс Уиллис по-прежнему узнает своих близких, но не осознает, что у него деменция, рассказала супруга звезды Эмма Хеминг. В интервью для YouTube-шоу Conversations With Cam она сообщила, что «крепкий орешек» страдает анозогнозией — состоянием, при котором мозг из-за лобно-височной деменции теряет способность осознавать собственные нарушения.

Жена артиста отметила, что это не психологическое отрицание диагноза, а физиологическое изменение работы мозга. Несмотря на недуг, актер продолжает находить способы взаимодействия с детьми. Эмма подчеркнула, что лобно-височная деменция отличается от болезни Альцгеймера, поэтому Брюс сохраняет связь с близкими, хоть и в ином формате: их общение с дочерьми остается «красивым и значимым», несмотря на необходимость адаптироваться к новым условиям.

Благом и проклятием для Брюса было то, что он никогда не задумывался об этом. Он никогда не связывал это с тем, что у него болезнь. Я очень рада, что он об этом не знает, — рассказала Хеминг.

Ранее супруга актера сообщила, что планирует пожертвовать его мозг после кончины для научных исследований. Хеминг утверждает, что передача мозга Уиллиса на исследования является эмоционально сложным, но научно значимым шагом для изучения его болезни. Супруга актера подчеркнула, что Уиллису теперь необходим постоянный уход.