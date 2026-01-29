Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:58

Выяснилось состояние страдающего от деменции Брюса Уиллиса

Жена страдающего от деменции Брюса Уиллиса сообщила, что тот узнает свою семью

Брюс Уиллис Брюс Уиллис Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Голливудский актер Брюс Уиллис по-прежнему узнает своих близких, но не осознает, что у него деменция, рассказала супруга звезды Эмма Хеминг. В интервью для YouTube-шоу Conversations With Cam она сообщила, что «крепкий орешек» страдает анозогнозией — состоянием, при котором мозг из-за лобно-височной деменции теряет способность осознавать собственные нарушения.

Жена артиста отметила, что это не психологическое отрицание диагноза, а физиологическое изменение работы мозга. Несмотря на недуг, актер продолжает находить способы взаимодействия с детьми. Эмма подчеркнула, что лобно-височная деменция отличается от болезни Альцгеймера, поэтому Брюс сохраняет связь с близкими, хоть и в ином формате: их общение с дочерьми остается «красивым и значимым», несмотря на необходимость адаптироваться к новым условиям.

Благом и проклятием для Брюса было то, что он никогда не задумывался об этом. Он никогда не связывал это с тем, что у него болезнь. Я очень рада, что он об этом не знает, — рассказала Хеминг.

Ранее супруга актера сообщила, что планирует пожертвовать его мозг после кончины для научных исследований. Хеминг утверждает, что передача мозга Уиллиса на исследования является эмоционально сложным, но научно значимым шагом для изучения его болезни. Супруга актера подчеркнула, что Уиллису теперь необходим постоянный уход.

актеры
деменция
США
Брюс Уиллис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.