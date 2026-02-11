Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:11

Популярная вакцина оказалась способна снизить риск деменции

ACER: прививка от гриппа может снизить риск деменции на 31%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычная сезонная прививка от гриппа может способствовать снижению риска развития деменции, передает Aging Clinical and Experimental Research (ACER). Ученые пришли к выводу, что вакцина помогает уменьшить вероятность сосудистых и воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

Метаанализ 2023 года, охвативший больше 2 млн человек, показал, что у вакцинированных испытуемых вероятность развития деменции оказалась на 31%. Кроме того, прививка защищает от развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, причем наблюдалась прямая зависимость от количества вакцинаций: чем регулярнее человек прививался, тем ниже был риск.

Ранее диетолог Сара Берри заявила, что регулярное употребление орехов, в частности миндаля, может снизить риск деменции и инсульта. По ее словам, защитные свойства обусловлены наличием в продукте полезных жиров и клетчатки. Диетолог также подчеркнула, что миндаль богат полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами, и аминокислотой аргинином.

прививки
грипп
вакцины
деменция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.