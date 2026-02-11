Популярная вакцина оказалась способна снизить риск деменции

Обычная сезонная прививка от гриппа может способствовать снижению риска развития деменции, передает Aging Clinical and Experimental Research (ACER). Ученые пришли к выводу, что вакцина помогает уменьшить вероятность сосудистых и воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

Метаанализ 2023 года, охвативший больше 2 млн человек, показал, что у вакцинированных испытуемых вероятность развития деменции оказалась на 31%. Кроме того, прививка защищает от развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, причем наблюдалась прямая зависимость от количества вакцинаций: чем регулярнее человек прививался, тем ниже был риск.

Ранее диетолог Сара Берри заявила, что регулярное употребление орехов, в частности миндаля, может снизить риск деменции и инсульта. По ее словам, защитные свойства обусловлены наличием в продукте полезных жиров и клетчатки. Диетолог также подчеркнула, что миндаль богат полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами, и аминокислотой аргинином.