25 февраля 2026 в 09:10

Россиян предупредили о весенней волне опасной инфекции

Роспотребнадзор предупредил о возможной новой волне свиного гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Увеличение числа заболевших гриппом, включая штаммы A (H1N1) pdm09 (свиной грипп) и типа B, которые могут вызвать новую волну инфекции весной, было зафиксировано в России, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора в мессенджере МАХ. За первые восемь недель 2026 года в стране зарегистрировано около 750 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, что сопоставимо с показателями начала октября прошлого года.

За минувшую неделю выявлено 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. При этом уровень заболеваемости аденовирусом остается невысоким и угроза новой пандемии отсутствует.

Ранее врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко предупредил, что через поцелуй передаются некоторые инфекции, включая грипп, ОРВИ и вирус Эпштейна — Барр. Специалист пояснил, что эти заболевания распространяются воздушно-капельным способом.

Кроме того, врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила, что использование общей расчески грозит заражением стафилококком, глистами и вшами. Специалист подчеркнула, что этот предмет личной гигиены служит классическим путем передачи паразитов.

