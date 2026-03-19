19 марта 2026 в 02:05

Биография, личная жизнь, отношение к России: где сейчас Валерий Леонтьев

В четверг, 19 марта, Валерий Леонтьев отмечает 77-й день рождения. Его песни «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита» превратились в хиты, стали хитами и прославили артиста. Что известно о личной жизни певца, завершил ли он музыкальную карьеру?

Как прославился Леонтьев

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Он окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства, где учился вокалу, и Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.

Леонтьев начал карьеру как солист Сыктывкарской филармонии, затем пел в различных ансамблях. В 80-х годах начал сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом и выступать сольно. За годы карьеры певец выпустил более 20 альбомов.

Наиболее известные его песни: «Дельтаплан», «Девять хризантем», «Казанова», «Августин», «Исчезли солнечные дни» и другие. В марте 2024 года концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что артист уходит со сцены.

Как сложилась личная жизнь Леонтьева

С 1998 года Леонтьев женат на Людмиле Исакович, которая ранее возглавляла ансамбль «Эхо». С 1992 года она проживает в Майами, где многие годы работала профессиональным грумером для собак.

В 2021 году Леонтьев прокомментировал слухи о том, что их с Аллой Пугачевой когда-то связывали романтические отношения.

«Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле», — заявил он.

Что известно об отношении Леонтьева к СВО

В 2023 году Юрий Лоза заявил, что Валерий Леонтьев находится в США. Он также высказал предположение о том, что все артисты, покинувшие страну, имеют антироссийскую позицию.

«Он живет в Америке. Зачем ему что-то комментировать? Как можно жить в Америке и поддерживать СВО, все, кто уехал туда, молчат, точнее, кто поумнее, тот молчит», — сказал он NEWS.ru.

Леонтьев никогда не высказывался о спецоперации публично. Однако в марте 2024 года он опроверг слухи, что планирует переносить свои выступления до завершения СВО, назвав их провокацией.

Правда ли, что Леонтьев завершил карьеру

В марте 2024 года Борис Чигирев, концертный директор Валерия Леонтьева, объявил о завершении карьеры певца. В августе 2025 года певец впервые за длительное время выступил в России, приняв участие в фестивале «Новая волна» в Казани.

Артист заявил, что цена его возвращения на сцену высока, однако подчеркнул, что не изменит свою аудиторию и страну.

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь. Быть тем Леонтьевым, в которого верят, нелегко», — заявил он.

По данным Telegram-канала «Звездая пыль», в ноябре 2025 года Леонтьев дал закрытый концерт в Париже, куда были приглашены «избранные» гости: представители шоу-бизнеса, российские эмигранты и приехавшие из разных стран поклонники.

Сообщалось, что новогодние праздники артист планирует провести в насыщенном рабочем графике и заработает на этом не менее 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

«Маэстро прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. От отелей отказался, поселился в своей квартире. Сначала думал, что выступит только на вечеринке у ЛУКОЙЛа, но потом объявились другие заказчики. Из-за этого легенде пришлось задержаться», — говорится в сообщении канала.

