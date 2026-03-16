Пугачева возвращается в Россию? Побег с Кипра: куда переедет Примадонна

Певица Алла Пугачева может переехать с Кипра в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, пишут СМИ. Куда она может сбежать, вернется ли Примадонна в Россию?

Что известно о возможном переезде Пугачевой

По данным источников, Примадонна может переехать в Болгарию, Ереван или Юрмалу. Причиной смены страны проживания может быть соседство кипрского дома артистки с британской авиабазой Акротири, которая оказалась под ударами на фоне конфликта. По информации журналистов, артистка уже выставила виллу на острове на продажу. Дом также предлагается в аренду примерно за 1,4 млн рублей в месяц. Сейчас для Пугачевой подбирают коттедж стоимостью около 48 млн рублей.

При этом, как в октябре 2025 года писал NEWS.ru, Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже тогда планировали переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тысяч (примерно 50 млн рублей по прежнему курсу).

Сообщалось, что супруги стали искать жилье летом 2025-го. Размер их участка, расположенного в 10 минутах езды от столицы страны Софии, составляет 220 квадратных метров, а площадь дома — 230 квадратных метров. Недвижимость находится в закрытом дачном поселке на южном склоне Приплата.

Чтобы иметь возможность оформить землю на себя, Пугачева и Галкин зарегистрировали компанию в Болгарии. Между тем сама вилла будет оформлена на физлицо. Для проведения сделки Пугачева также открыла счет в банке и перевела необходимую сумму. Помимо этого, власти Болгарии потребовали официальные доказательства легальности средств, в том числе налоговые декларации и сведения о продаже имущества.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Почему Пугачевой стало опасно жить на Кипре, возвращение в Россию

Как ранее писал NEWS.ru, особняк Пугачевой находится в районе Лимасола, а неподалеку расположена британская военная база Акротири, по которой в ночь на 2 марта был нанесен удар иранскими ракетами. На базе объявляли воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Журналисты предположили, что дом певицы мог пострадать в результате атаки на британскую базу. Подтверждения этой информации нет.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Пугачева может покинуть Кипр после ударов по острову. Однако он выразил сомнение, что певица переедет в одну из европейских стран.

«Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза, в странах Евросоюза для нее это как черная метка», — сказал Рудченко.

Что касается возвращения в Россию, то оно вполне вероятно. Рудченко считает, что артистка может решиться на этот шаг ближе к лету. На родине Пугачева может выступать на корпоративах и закрытых мероприятиях, но это не вернет ей былое влияние и любовь зрителей, резюмировал продюсер.

В феврале продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна приедет в Россию. По его словам, певица собирается посетить Москву весной. Однако этот визит не будет означать окончательного возвращения Пугачевой. Кроме того, продюсер считает, что на родине ее пока не готовы принять обратно.

Кипр Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Во-первых, я думаю, ей нужно будет отправить немаленькую сумму на специальную военную операцию, на благотворительность. Во-вторых, конечно, самой лично проехаться по госпиталям, местам, где находятся раненые бойцы, проявить свое милосердие к парням. Она напортачила, поэтому будет вымаливать прощение очень долго, ведь сейчас 50% народа, если не больше, ее не ждет», — пояснил Дворцов.

