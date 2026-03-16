Пугачева возвращается в Россию? Побег с Кипра: куда переедет Примадонна

Певица Алла Пугачева может переехать с Кипра в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, пишут СМИ. Куда она может сбежать, вернется ли Примадонна в Россию?
Что известно о возможном переезде Пугачевой
По данным источников, Примадонна может переехать в Болгарию, Ереван или Юрмалу. Причиной смены страны проживания может быть соседство кипрского дома артистки с британской авиабазой Акротири, которая оказалась под ударами на фоне конфликта. По информации журналистов, артистка уже выставила виллу на острове на продажу. Дом также предлагается в аренду примерно за 1,4 млн рублей в месяц. Сейчас для Пугачевой подбирают коттедж стоимостью около 48 млн рублей.
При этом, как в октябре 2025 года писал NEWS.ru, Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже тогда планировали переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тысяч (примерно 50 млн рублей по прежнему курсу).
Сообщалось, что супруги стали искать жилье летом 2025-го. Размер их участка, расположенного в 10 минутах езды от столицы страны Софии, составляет 220 квадратных метров, а площадь дома — 230 квадратных метров. Недвижимость находится в закрытом дачном поселке на южном склоне Приплата.
Чтобы иметь возможность оформить землю на себя, Пугачева и Галкин зарегистрировали компанию в Болгарии. Между тем сама вилла будет оформлена на физлицо. Для проведения сделки Пугачева также открыла счет в банке и перевела необходимую сумму. Помимо этого, власти Болгарии потребовали официальные доказательства легальности средств, в том числе налоговые декларации и сведения о продаже имущества.
Почему Пугачевой стало опасно жить на Кипре, возвращение в Россию
Как ранее писал NEWS.ru, особняк Пугачевой находится в районе Лимасола, а неподалеку расположена британская военная база Акротири, по которой в ночь на 2 марта был нанесен удар иранскими ракетами. На базе объявляли воздушную тревогу. Сирена звучала около часа, после чего в воздух подняли истребители. Журналисты предположили, что дом певицы мог пострадать в результате атаки на британскую базу. Подтверждения этой информации нет.
Продюсер Павел Рудченко считает, что Пугачева может покинуть Кипр после ударов по острову. Однако он выразил сомнение, что певица переедет в одну из европейских стран.
«Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза, в странах Евросоюза для нее это как черная метка», — сказал Рудченко.
Что касается возвращения в Россию, то оно вполне вероятно. Рудченко считает, что артистка может решиться на этот шаг ближе к лету. На родине Пугачева может выступать на корпоративах и закрытых мероприятиях, но это не вернет ей былое влияние и любовь зрителей, резюмировал продюсер.
В феврале продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна приедет в Россию. По его словам, певица собирается посетить Москву весной. Однако этот визит не будет означать окончательного возвращения Пугачевой. Кроме того, продюсер считает, что на родине ее пока не готовы принять обратно.
«Во-первых, я думаю, ей нужно будет отправить немаленькую сумму на специальную военную операцию, на благотворительность. Во-вторых, конечно, самой лично проехаться по госпиталям, местам, где находятся раненые бойцы, проявить свое милосердие к парням. Она напортачила, поэтому будет вымаливать прощение очень долго, ведь сейчас 50% народа, если не больше, ее не ждет», — пояснил Дворцов.
Читайте также:
Что известно о борющейся с раком Лерчек: новости, реакция Чекалина, слепота
Внезапный поворот в деле Долиной: певица может вернуть деньги за квартиру?
Королевская семья Британии: новости, Гарри станет королем вместо Уильяма?