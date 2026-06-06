«Розовые очки»: Песков оценил роль США в завершении украинского кризиса Песков: у России не было иллюзий, что США способны завершить конфликт на Украине

Россия никогда не питала иллюзий по поводу того, что Вашингтон способен раз и навсегда урегулировать какую-либо сложную проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая. Именно так он прокомментировал участие Соединенных Штатов в переговорном процессе по Украине. По словам Пескова, и Россия, и США продолжают отстаивать свои национальные интересы.

Мы никогда не носили розовые очки. И мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему, — указал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может скоро завершиться. Он назвал недопустимым высокое число потерь с обеих сторон и сообщил, что довел ситуацию до стадии, когда можно ставить финальную точку. Это заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал письмо с предложением встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского к Путину хамским поступком. Он заявил, что позиция Москвы по украинскому вопросу не меняется. Он также добавил, что если Зеленский действительно хочет переговоров, то ему следует приехать в Москву.