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21 июля 2026 в 06:30

Онколог назвала неочевидный симптом опухоли

Онколог Фатьянова: необъяснимый зуд может быть симптомом опухоли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постоянное ощущение зуда без высыпаний может оказаться не просто дискомфортом, а симптомом опухоли, заявила NEWS.ru эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук врач-онколог Анастасия Фатьянова. По ее словам, такое состояние является системным ответом на происходящие изменения в организме.

Постоянное ощущение зуда без высыпаний, раздражения или подтвержденной аллергии способно оказаться не просто дискомфортом, а сигналом о серьезных нарушениях в организме. Кожный зуд входит в число наиболее распространенных паранеопластических реакций — состояний, при которых симптомы возникают не в зоне роста опухоли, а как системный ответ на происходящие изменения. Он встречается примерно у четверти пациентов со злокачественными поражениями кожи или серьезными системными онкологическими заболеваниями. Особенно часто подобная жалоба сопровождает лимфопролиферативные процессы, включая лимфому Ходжкина, различные виды лейкозов и миелопролиферативные нарушения, — пояснила Фатьянова.

Она отметила, что при лимфоме Ходжкина зуд нередко дает о себе знать задолго до того, как увеличиваются лимфоузлы или появляются другие характерные признаки. По ее словам, корень этой проблемы лежит в иммунных и биохимических процессах: растущая опухоль выделяет активные вещества, на которые иммунитет отвечает выработкой антител и выбросом воспалительных молекул.

При лимфоме Ходжкина зудящие ощущения иногда появляются задолго до увеличения лимфатических узлов и других типичных признаков и становятся первым тревожным сигналом, что в работе организма произошел сбой. Причина этого феномена связана с иммунными и биохимическими реакциями. Разрастающаяся опухолевая ткань выделяет вещества, которые активируют иммунитет. В ответ формируются антитела и высвобождаются медиаторы воспаления. Некоторые из них воздействуют на нервные окончания кожи, вызывая ощущение зуда даже при отсутствии видимых изменений. Сложность заключается в том, что такой симптом часто недооценивают. Его связывают с сухим воздухом, стрессом, не подошедшими косметическими средствами или возрастными особенностями, — заключила Фатьянова.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что у спортсменов рак могут вызывать не только травмы, но и скрытые опухоли. По его словам, молодые атлеты особенно уязвимы к новообразованиям, характерным для периода интенсивного роста скелета.

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