Онколог рассказал о рисках развития рака у спортсменов Онколог Черемушкин: рак у спортсменов могут вызывать скрытые опухоли

У спортсменов вызывать рак могут не сами по себе травмы, а скрытые опухоли, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что молодые спортсмены подвержены риску опухолей, характерных для периода бурного развития скелета.

В молодом возрасте, когда только закладывается и быстро формируется каркас тела, преобладают опухоли из соединительной ткани: костные саркомы, саркомы мягких тканей, лимфомы. При быстром делении клеток могут появиться остеогенные саркомы, фибросаркомы. А профессиональный спорт — это всегда фантастический износ перегруженных зон, — рассказал Черемушкин.

Онколог подчеркнул, что у спортсменов бывают патологические переломы. По его словам, в таких случаях, когда кость ломается в зоне новообразования.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, что высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме. Однако она добавила, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.