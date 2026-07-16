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16 июля 2026 в 11:45

Онколог рассказал о рисках развития рака у спортсменов

Онколог Черемушкин: рак у спортсменов могут вызывать скрытые опухоли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У спортсменов вызывать рак могут не сами по себе травмы, а скрытые опухоли, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что молодые спортсмены подвержены риску опухолей, характерных для периода бурного развития скелета.

В молодом возрасте, когда только закладывается и быстро формируется каркас тела, преобладают опухоли из соединительной ткани: костные саркомы, саркомы мягких тканей, лимфомы. При быстром делении клеток могут появиться остеогенные саркомы, фибросаркомы. А профессиональный спорт — это всегда фантастический износ перегруженных зон, — рассказал Черемушкин.

Онколог подчеркнул, что у спортсменов бывают патологические переломы. По его словам, в таких случаях, когда кость ломается в зоне новообразования.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, что высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме. Однако она добавила, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.

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