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21 июля 2026 в 06:44

Военный раскрыл детали обороны ВСУ в Вольном с растяжками и минами

Боец «Востока» рассказал о круговой минной обороне ВСУ при удержании Вольного

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Военнослужащие ВСУ при обороне населенного пункта Вольное в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Копченный. Украинские подразделения минировали подходы к позициям, устанавливали растяжки и применяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Военный рассказал, что оборонительные позиции представляли собой оборудованные блиндажи с деревянными конструкциями, перекрытыми бревнами, мешками и слоем земли. Были подготовлены укрепленные огневые точки.

Копченный сообщил, что российские штурмовые подразделения освобождали Вольное сразу с нескольких направлений. Так, одни группы отвлекали внимание противника, а другие скрытно заходили в тыл и поражали огневые точки гранатами.

Военнослужащий добавил, что продвижение к украинским позициям велось преимущественно перед рассветом, а также в условиях тумана или дождя. Тогда вероятность обнаружения беспилотниками была ниже.

Ранее ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Отмечалось, что на объекте находились иностранные военнослужащие и украинские добровольческие подразделения.

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