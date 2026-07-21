Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%

Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%

Крупнейшие российские банки активизировали борьбу за клиентов, пересматривая условия по краткосрочным вкладам. Они повышают не только стандартные ставки, но и запускают агрессивные промоакции для новичков. NEWS.ru рассказывает, насколько выгодны эти предложения, где таятся подводные камни и кому на самом деле стоит бежать перекладывать сбережения.

Почему банки внезапно начали повышать ставки по вкладам

Согласно оценке руководителя продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Чейченеца, сегодня средняя доходность по краткосрочным вкладам (сроком от 3 до 6 месяцев) колеблется в районе 13–14% годовых. Однако наиболее интересная ситуация складывается на рынке накопительных счетов, где за счет приветственных бонусов ставки могут достигать 15–16%, указал собеседник NEWS.ru.

Особый упор банки делают на привлечение новой аудитории: в ход идут предложения с доходностью до 20% на небольшие суммы (обычно до 50 тысяч рублей) и на крайне короткий период (1–2 месяца). Это классический маркетинговый инструмент для быстрого расширения клиентской базы.

Как отметил в беседе с NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, крупнейшие игроки рынка вновь развернули конкуренцию за так называемые «короткие» деньги. На этот раз основная борьба разгорелась за трехмесячные депозиты и накопительные счета, причем самые «вкусные» условия традиционно ориентированы на новых клиентов.

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Какие реальные проценты предлагают банки в июле

Если опираться на данные агрегаторов, по состоянию на 20 июля ориентиры по доходности выглядят следующим образом: МТС Банк — до 15,5%; Яндекс Банк — около 15%; Локо-Банк — 14,5%; Газпромбанк — 14%; ВТБ — 13,5%; ПСБ — 13%.

При этом эксперты призывают не обольщаться рекордными показателями в 18–20%, которые мелькают в рекламных баннерах.

«При текущей ключевой ставке ЦБ в 14,25% массовые предложения закономерно находятся в диапазоне 13–16% годовых. Это и есть реальный базовый уровень доходности для большинства вкладчиков. Заголовки же с двузначными „до 20%“ — это не более чем промоусловие, рекламный крючок. Итоговая средняя прибыль клиента почти всегда оказывается значительно ниже заявленного максимума», — предупредил Астафьев.

В чем скрытый риск досрочного расторжения вклада

Главная опасность для тех, кто соблазняется высокими процентами, кроется в мелком шрифте договора. В разговоре с NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова обратила внимание на механику начисления процентов.

Например, если банк рассчитывает доход исходя из минимального остатка на счете, любое частичное снятие может практически обнулить вашу прибыль за месяц. Кроме того, на крупные суммы часто действуют жесткие лимиты: повышенная ставка начисляется только на часть средств, а все, что сверх лимита, приносит доход по минимальному тарифу.

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Финансисты единодушны: гнаться за разницей в 1–2 процентных пункта зачастую экономически нецелесообразно.

Стоит ли перекладывать деньги ради «приветственных» 20%

В большинстве случаев — нет, считают эксперты. Разница в 1–2 п. п. на сумму в 1 млн рублей за три месяца дает прибавку всего лишь 2500–5000 рублей до вычета налога, отметил Астафьев. Этот выигрыш легко «съедается» временными затратами на закрытие старого депозита и, что критически важно, потерей уже накопленных процентов при досрочном расторжении предыдущего договора.

Перекладывать средства имеет смысл только при одновременном соблюдении следующих условий:

разница в ставках составляет минимум 4–5 процентных пунктов;

сумма вклада действительно крупная;

банк-получатель входит в систему страхования вкладов (АСВ);

условия акции абсолютно прозрачны и не имеют скрытых ограничений.

«Самая грубая ошибка вкладчика — смотреть на рекламную цифру „до 20%“ и игнорировать мелкий шрифт», — резюмировал Астафьев.

На что обязательно обратить внимание перед открытием вклада

Эксперты советуют проверять не заголовок, а четыре ключевых параметра договора. Во-первых, срок действия промоставки: часто завышенный процент действует всего 1–2 месяца, после чего ставка падает до базовой.

Во-вторых, лимит суммы: акционный доход может начисляться только на определенную сумму (например, до 100 тыс. рублей), остальное капитал приносит владельцу копейки.

В-третьих, смотреть стоит на базовую ставку после акции: важно понимать, какой процент будет начисляться по окончании «приветственного» периода.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

И, наконец, немаловажную роль играет порядок выплат: капитализируются ли проценты или выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.

По словам сооснователя и генерального директора Auditorium CG Юрия Окишева, перекладывать деньги резонно только после полного окончания срока текущего вклада, чтобы получить все накопленные проценты без потерь. Погоня за акционными 20% на 50 тыс. рублей на два месяца — это игра с минимальным выигрышем, которая чаще всего не стоит потраченных нервов.

Кому стратегия «перекладывания» может быть выгодна

Тактика постоянного перелива средств между банками подходит не всем. Евгений Чейченец полагает, что она эффективна для тех, кто готов каждые 2–3 месяца мониторить рынок, переводить деньги и держать под контролем несколько счетов. При небольших суммах это действительно может дать небольшой дополнительный доход в краткосрочной перспективе.

Однако для долгосрочного сохранения и приумножения капитала, особенно крупного, этот подход рискован. Гораздо разумнее зафиксировать текущую высокую ставку на длительный срок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какую стратегию выбрать сейчас: короткую или длинную

Учитывая макроэкономический прогноз, эксперты склоняются к консервативной долгосрочной стратегии. Старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов рассказал NEWS.ru, что активное смягчение денежно-кредитной политики, скорее всего, возобновится ближе к концу 2026 — началу 2027 года.

«Мы ожидаем возобновления тренда на снижение стоимости вкладов уже осенью», — уточнил Крылов.

То есть если открыть вклад сегодня с фиксированной доходностью на длительный срок, можно «заморозить» выгодную ставку, тогда как краткосрочные предложения будут дешеветь вслед за ключевой. В условиях грядущего снижения ставок выбор банка с лучшими условиями на длительный период выглядит более рациональным решением, чем охота за сиюминутными промобонусами.

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