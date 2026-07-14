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14 июля 2026 в 17:45

В Госдуме рассказали о состоянии экономики в стране

Депутат Дмитриева: в России наблюдается охлаждение экономики

Оксана Дмитриева Оксана Дмитриева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России наблюдается целенаправленное охлаждение экономики, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, стране нужно выходить из этой ситуации традиционными методами.

Мы наблюдаем целенаправленное охлаждение экономики. Ее легко охладить, но сложно разогреть. Придется выходить из этой ситуации традиционными методами, — сказала Дмитриева.

При этом она отметила, что все эти меры работают в условиях реального перегрева экономики, а не наоборот. Дмитриева также подчеркнула, что избыточный платежеспособный спрос формируется отнюдь не только из зарплат граждан. Так, в 2023 году доходы по депозитам физлиц составляли около 2 трлн рублей (примерно 4% от фонда зарплаты в стране). Сейчас они выросли до 9 трлн (18% от фонда зарплаты).

Так чем же платежеспособный спрос, сформированный доходами от депозитов, лучше, чем заработная плата? Там пассивный доход, тут — заработанный, — заключила Дмитриева.

Ранее депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что особая экономическая зона благотворно влияет на бизнес. По его словам, порог входа на площадку начинается от 120 млн рублей, а льготы способны перекрыть затраты.

Экономика
депозиты
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