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11 июля 2026 в 17:23

В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон

Депутат Говырин: экономическая зона благотворно влияет на бизнес

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Экономическая зона благотворно влияет на бизнес, заявил NEWS.ru депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, порог входа на площадку начинается от 120 млн рублей, а льготы способны перекрыть затраты.

Если вы рассматриваете строительство производства, сравните расчет на обычной площадке и в ближайшей особой экономической зоне. Порог входа в промышленно-производственные зоны начинается от 120 млн рублей капитальных вложений, причем инвестировать их можно поэтапно, первые 40 млн рублей вносятся в течение трех лет с даты соглашения. При горизонте планирования от семи лет льготы нередко перекрывают затраты на переезд и оформление статуса резидента, — заявил Говырин.

Депутат отметил, что экономические зоны снижают налог на прибыль. По его словам, на площадке действует режим свободной таможни, позволяя компаниям с дорогим оборудованием сэкономить на старте работы.

Налог на прибыль для резидентов во многих зонах в первые годы составляет 2% при условии раздельного учета доходов от деятельности внутри площадки и за ее пределами. Налог на имущество обнуляется на срок до 10 лет, по земельному налогу действует освобождение на первые пять лет. Особенно ценен режим свободной таможенной зоны. Он позволяет ввозить импортное оборудование и комплектующие без ввозной пошлины и НДС, пока они используются на территории площадки. Для проектов с дорогими станками экономия достигает десятков миллионов рублей еще до запуска производства, — резюмировал он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что бизнес по доставке еды трансформирует привычные подходы к питанию. По его словам, эта отрасль продемонстрировала стремительное развитие с момента начала пандемии COVID-19.

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