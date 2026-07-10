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10 июля 2026 в 12:52

Названа одна из самых развивающихся отраслей бизнеса

Доцент Щербаченко: бизнес по доставке еды переписывает правила потребления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бизнес по доставке еды трансформирует привычные подходы к питанию, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, эта отрасль продемонстрировала стремительное развитие с момента начала пандемии COVID-19.

Еще пять лет назад доставка еды была роскошью, доступной в основном в мегаполисах. Сегодня она — повседневная рутина для десятков миллионов россиян. За спиной — взрывной рост в 3,5 раза с 2020 года, когда пандемия COVID-19 не просто изменила привычки, а перевернула всю пищевую индустрию. Рынок, рожденный вынужденной изоляцией, перерос в фундаментальную отрасль экономики, чей объем в 2024 году достиг 918 млрд рублей, а к концу 2025-го может превысить 1,6 трлн рублей. Таким образом, это не просто сервис, а индустрия, переписывающая правила потребления, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что компании X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит» и «Лента», являясь лидерами пищевой отрасли, эффективно используют свое ключевое преимущество — обширное физическое присутствие в различных районах. По словам доцента, ретейлеры превращают свои торговые точки в своего рода мини-кухни, предлагая покупателям широкий выбор готовых блюд.

Для подавляющего большинства россиян главная причина заказа еды — это экономия времени. Главная технологическая трансформация происходит у компании «Яндекс Еда», которая активно тестирует и внедряет автономных роботов-доставщиков. Эти компактные, похожие на холодильники устройства уже курсируют по дворам и тротуарам в Москве и других крупных городах. К 2026 году «Яндекс» планирует выполнять до 30–40 тыс. рободоставок в день. В долгосрочной перспективе это кардинально поменяет экономику логистики, — заключил Щербаченко.

Ранее CEO ОТР Интеграция, ГК ОТР Евгений Гончаров заявил, что бизнес-аналитики в большинстве компаний тратят до 80% своего рабочего времени на подготовку данных, а не на их поиск. По его словам, эта проблема влечет за собой значительные расходы для организаций.

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