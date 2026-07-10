IT-эксперт назвал одну из главных проблем крупного бизнеса

Бизнес-аналитики большинства компаний тратят до 80% рабочего времени на подготовку данных, а не на поиск необходимой информации, заявил NEWS.ru CEO ОТР Интеграция, ГК ОТР Евгений Гончаров. По его словам, эта проблема приводит к значительным расходам для организаций.

Компании сегодня недоиспользуют потенциал аналитиков. До 80% рабочего времени специалисты могут тратить не на выведение новых бизнес-инсайтов, а на поиск, очистку и подготовку информации для анализа. Проблема характерна для большинства крупных организаций, где данные распределены между десятками и сотнями различных систем. В среднем крупный бизнес сегодня использует 300–500 источников данных, а компании среднего масштаба — 30–150. Прежде чем приступить к анализу, аналитикам приходится искать нужные таблицы, выяснять, какие показатели являются актуальными, устранять дублирование и приводить данные к единому формату, — сказал Гончаров.

Он подчеркнул, что компании привлекают опытных аналитиков, надеясь получить свежие идеи для роста. Однако, по словам Гончарова, значительная часть их времени уходит на сбор и обработку данных. Эксперт пояснил, что дорогостоящие специалисты занимаются рутинной подготовкой информации, вместо того чтобы предлагать новые решения.

Сложности возникают уже на первом этапе работы. Аналитику необходимо определить, где находятся нужные данные, кто отвечает за их ведение и насколько они актуальны. Если информация хранится в нескольких системах одновременно, дополнительно приходится сверять показатели и устранять расхождения. Если в компании работают 10 специалистов с совокупным фондом оплаты труда около 3 млн рублей в месяц, то при такой организации процессов до 2,4 млн рублей ежемесячно компания фактически расходует на поиск, очистку и сверку данных, а не на получение аналитических выводов. В год такие затраты могут достигать почти 29 млн рублей, — добавил Гончаров.

Он отметил, что дополнительные потери несет и менеджмент. По словам эксперта, руководители среднего звена тратят до пяти часов в неделю на поиск нужной информации, сверку отчетов и определение верных показателей. Специалист заключил, что в масштабах крупной компании это выливается в 15–25 тыс. часов потерянного рабочего времени каждый год.

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