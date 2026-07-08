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08 июля 2026 в 16:24

Предприниматель ответил, что нужно для основания бизнеса

Предприниматель Шкарупа: уходить в бизнес лучше с финансовым резервом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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При создании бизнеса важно иметь финансовый резерв, рассказал Readovka.news основатель event-агентства Александр Шкарупа. Он отметил, что начинающие предприниматели часто недооценивают финансовую нагрузку.

Бизнесмен рассказал, что собственное дело требует большого пласта административной работы: бухгалтерия, юридические вопросы, договоры, подбор персонала поначалу будут входить в обязанности основателя бизнеса. По его словам, также важен навык самостоятельно решать возникающие проблемы.

Шкарупа подчеркнул, что солидный опыт работы в крупной организации не гарантирует успеха в собственном деле. Он посоветовал перед окончательным принятием решения рационально оценить свои навыки и ресурсы.

Ранее предприниматель Александр Капустин рассказал, что главным качеством, которым должен обладать каждый предприниматель, является оптимизм. По его словам, это чувство не возникает спонтанно, а требует осознанной ежедневной работы над собой и постоянного контроля настроения.

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