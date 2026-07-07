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07 июля 2026 в 04:20

Россиянам назвали главное качество, которое должно быть у бизнесмена

Бизнесмен Капустин: главным качеством предпринимателя является оптимизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главным качеством, которым должен обладать каждый предприниматель, является оптимизм, заявил NEWS.ru предприниматель Александр Капустин. По его словам, это чувство не возникает спонтанно, а требует осознанной ежедневной работы над собой и постоянного контроля настроения.

Главное качество, которое должно быть у каждого предпринимателя, — это оптимизм. Сам по себе он не появляется. Нужно осознанно работать, постоянно себя контролировать и держать на этом фокус внимания. Важно сознательно переключаться на более позитивный настрой, не плыть по течению. Терпение — это понимание того, что быстрых результатов не будет. В начале все всегда идет гораздо сложнее и дольше, чем нам хотелось бы. Но если перетерпеть этот этап, дальше все начинает развиваться с такой скоростью, о которой мы даже не могли мечтать, — пояснил Капустин.

Он добавил, что важна также толерантность к неизбежным ошибкам и срывам сроков, если эти проблемы не носят критического характера. По его словам, не стоит зацикливаться исключительно на трудностях и позволять им парализовать работу всей команды. Бизнесмен подчеркнул, что мелкие финансовые потери или незначительное замедление роста не должны становиться центром внимания руководителя.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев предложил увеличить выплату по социальному контракту до 1 млн рублей. Он отметил, что в нынешних реалиях 350 тыс. рублей недостаточно для старта собственного бизнеса.

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