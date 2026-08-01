Назван главный фактор риска возникновения рака легкого

Курение признано ведущим фактором риска развития рака легкого, поэтому отказ от этой привычки является лучшим способом профилактики, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России и главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. Он подчеркнул, что мнения онкологов сегодня не расходятся в том, что табакокурение является основным риском возникновения данного заболевания.

Онколог отметил, что лучшей профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки. Стилиди также добавил, что даже у пациентов, уже получивших диагноз «рак легкого», отказ от курения достоверно повышает эффективность применяемой противоопухолевой терапии.

Ранее врач Андрей Каприн заявил, что здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний. Он отметил, что обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.

До этого ведущий научный сотрудник Государственного центра вирусологии «Вектор» Лариса Карпенко сообщила, что центр приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Она отметила, что специалисты изучают способность создаваемых препаратов формировать иммунный ответ у лабораторных животных.