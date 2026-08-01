Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 05:17

Назван главный фактор риска возникновения рака легкого

Онколог Стилиди: главным фактором возникновения рака легкого является курение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Курение признано ведущим фактором риска развития рака легкого, поэтому отказ от этой привычки является лучшим способом профилактики, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России и главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. Он подчеркнул, что мнения онкологов сегодня не расходятся в том, что табакокурение является основным риском возникновения данного заболевания.

Онколог отметил, что лучшей профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки. Стилиди также добавил, что даже у пациентов, уже получивших диагноз «рак легкого», отказ от курения достоверно повышает эффективность применяемой противоопухолевой терапии.

Ранее врач Андрей Каприн заявил, что здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры существенно снижают риск развития онкологических заболеваний. Он отметил, что обследования позволяют обнаружить болезнь в тот момент, когда она наиболее поддается лечению.

До этого ведущий научный сотрудник Государственного центра вирусологии «Вектор» Лариса Карпенко сообщила, что центр приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Она отметила, что специалисты изучают способность создаваемых препаратов формировать иммунный ответ у лабораторных животных.

Читайте также
Депрессия и рак: пять тяжелых последствий дефицита витамина D. Ликбез врача
Здоровье/красота
Депрессия и рак: пять тяжелых последствий дефицита витамина D. Ликбез врача
Собираем домашнюю аптечку: что положить обязательно. Руководство от врача
Здоровье/красота
Собираем домашнюю аптечку: что положить обязательно. Руководство от врача
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Здоровье/красота
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Здоровье/красота
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Стало известно о состоянии пациента после введения российской онковакцины
Россия
Стало известно о состоянии пациента после введения российской онковакцины
Здоровье
курение
онкология
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предупредил о главных астрономических событиях в августе
Стало известно, как мошенники обманывают релокантов
Россиянам перечислили основные признаки старения
Российский военный раскрыл новую тактику маскировки дронов ВСУ
Жители Курганской области рассказали о граде размером с куриное яйцо
Дроны потопили три судна на Черном море: успехи ВС РФ к утру 1 августа
«Это мерзко»: кипрский журналист уличил Зеленского во лжи
Жительница Приморья погибла на железнодорожной станции
Российские военные закрепились близ двух сел в Сумской области
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала
Назван главный фактор риска возникновения рака легкого
В МИД РФ озвучили, зачем США участвуют в украинском урегулировании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Обманувший Долину мошенник намерен выйти из колонии по УДО
Силы ПВО сработали в небе над Москвой
«Шерстят по домам»: ВСУ уличили в мародерстве в Дружковке ДНР
Два крупных российских аэропорта изменили график работы
М-12 «Восток» дойдет до Тюмени: стоимость проезда, время в пути из Москвы
Названы лидеры российского зарплатного роста в мае
SHOT сообщил о поражении военных объектов в Киеве
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.