Стало известно о состоянии пациента после введения российской онковакцины Гинцбург заявил о хорошем иммунном ответе на вакцину «Неоонковак» у пациента

Первый пациент, получивший отечественную онковакцину, демонстрирует хороший иммунологический ответ, необходимый для уничтожения опухоли, сообщил ТАСС научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, у мужчины наблюдается выраженный ответ в виде выработки нужных цитокинов, которые способствуют уничтожению опухоли в результате введения препарата.

Он чувствует себя хорошо. Сегодня можно говорить, что вакцина выработала защитный иммунитет к ряду персонализированных антигенов той опухоли этого больного, которые входят в состав мРНК-вакцины. Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет. У него хорошие иммунологические ответы, — заявил ученый.

Первым в России пациентом, получившим персонализированную отечественную онковакцину «Неоонковак», стал 60-летний житель Курской области. Ему диагностировали рак кожи. Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» была произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина.

Ранее ведущий научный сотрудник Государственного центра вирусологии «Вектор» Лариса Карпенко сообщила, что центр приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Она отметила, что специалисты изучают способность создаваемых препаратов формировать иммунный ответ у лабораторных животных.