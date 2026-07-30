Ямпольская ответила, могут ли отменить Аллу Пугачеву в России

Россия не занимается «отменой» деятелей культуры, если они не нарушают закон, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская Telegram-каналу «Юнашев LIVE». Отвечая на вопрос о том, может ли статус мужа Аллы Пугачевой, признанного иностранным агентом, повлиять на отношение к самой певице, Ямпольская подчеркнула, что подобная практика России не свойственна.

Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую. В России, если речь не идет о нарушениях закона, никогда ничего запрещаться и отменяться не будет, — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Пугачева не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. По данным источника, ранее предполагалось, что этим летом артистка может впервые за долгое время выступить с концертом в Москве. Однако поездка на родину так и не состоялась. Источник утверждает, что в ближайшей перспективе возвращение Пугачевой в Россию не планируется.

Между тем стало известно, что Пугачева может покинуть дом в Юрмале, который она арендует каждое лето на протяжении последних десяти лет. По данным источника, владелец особняка выставил недвижимость на продажу и в любой момент может расторгнуть договор аренды. Как утверждается, за месяц проживания на вилле певица платит около 6,2 млн рублей.