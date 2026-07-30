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30 июля 2026 в 15:04

Погода в Москве в пятницу, 31 июля: переменная облачность и жара до +27

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве завтра, 31 июля, ожидается переменная облачность. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 31 июля

Специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал URA.RU, что в Москве в пятницу, 31 июля, будет переменная облачность. Ночью осадков в российской столице практически не ожидается, лишь на востоке области возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут +15–17 градусов, по области — +12–17 градусов. Днем преимущественно без осадков, температура поднимется до +24–26 градусов в городе и до +22–27 в Подмосковье. Ветер сохранит северо-западное направление, 6–11 м/с.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве 31 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +13–18 градусов, днем +22–27 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», в российской столице завтра днем прогнозируется +22 градуса и дождь, ночью — +16 градусов, без осадков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 31 июля

Александр Ильин заявил, что 31 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, температура составит около +16 градусов в городе и по области. Днем облачно, без осадков, воздух прогреется до +28 градусов. Ветер северо-западный, ночью 2 м/с, днем 1–6 м/с.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Северной столице в пятницу будет переменная облачность, без осадков. Ночью прогнозируется +14–16 градусов, днем — +26–28 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

По данным «Яндекс.Погоды», в Санкт-Петербурге 31 июля ожидается +27 градусов днем, ночью — +22 градуса и дождь.

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