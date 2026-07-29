Сильные снегопады, метели и холод до -18 градусов: погода в Москве зимой

Сильные снегопады, метели и холод до -18 градусов: погода в Москве зимой

В Москве зима начнется с комфортной погоды. Что еще известно о прогнозе в российской столице на декабрь, январь и февраль?

Какая погода будет в Москве в декабре

По прогнозам синоптиков, декабрь 2026 года в Москве начнется с относительно комфортной погоды. Так, в первой декаде месяца дневные температуры будут колебаться в диапазоне от -2 до -5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов. Также ожидаются частые снегопады.

В середине декабря российскую столицу может накрыть мощный циклон с Балтики, который вызовет сильные снегопады и метели, а температура на несколько дней повысится до -1 градуса.

При этом к концу первого зимнего месяца начнется арктическое вторжение: ночные морозы усилятся до -15 градусов, дневные температуры не поднимутся выше -10 градусов. Декабрь в целом обещает быть снежным и умеренно холодным, с постепенным нарастанием морозов к новогодним праздникам.

Какая погода будет в Москве в январе 2027 года

Январь 2027 года станет самым холодным месяцем зимы в Москве. По прогнозам синоптиков, в первой половине месяца столбики термометров в ночные часы будут опускаться до -25 градусов, а днем — до -18 градусов. В отдельные морозные ночи, особенно на Крещение, температура может упасть до -28 градусов.

Во второй половине января характер погоды сменится: морозы ослабеют до -10 градусов днем и -15 градусов ночью, пройдут снегопады, которые добавят к снежному покрову еще 10–15 сантиметров.

Конец января ознаменуется непродолжительной оттепелью с температурой около 0 градусов, что приведет к уплотнению снега и гололедице на дорогах.

Какая погода будет в Москве в феврале 2027 года

Февраль 2027 года принесет неустойчивую погоду с частыми «качелями». В первой декаде, по оценкам метеосервисов, регион окажется под влиянием атлантических циклонов. Дневные температуры составят от -2 до -4 градусов, ночью — до -8 градусов, пройдут снег с дождем, возможны ледяные дожди.

В середине февраля вернутся морозы до -12 градусов днем и -18 градусов ночью, но они будут непродолжительными.

К концу месяца температура вновь повысится до -6 градусов днем, а ночью — до -8 градусов. Снежный покров к концу февраля может уплотниться до 30–40 см.

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