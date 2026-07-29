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29 июля 2026 в 15:06

Погода в Москве в четверг, 30 июля: сильные дожди, ветер и тепло до +23

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве завтра, 30 июля, днем пройдут осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 30 июля

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал 360.ru, что после похолодания в середине последней недели июля в Москву и область вновь вернется тепло. По его словам, с четверга, 30 июля, ожидается повышение температуры до +19–23 градусов, днем пройдут осадки.

В Гидрометцентре сообщили, что дожди в российской столице усилятся 29 и 30 июля из-за циклона, который сформируется на атмосферном фронте, подошедшем к городу с запада.

Так, 30 июля сохранится облачная погода с дождями, местами сильными по области. Днем в Москве воздух прогреется до +20–22 градусов, по области — до +18–23 градусов. Кроме того, местами прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15 м/с.

По данным «Яндекс Погоды», завтра в российской столице днем будет +17 градусов, ночью — +14 градусов и дождь.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 30 июля

Александр Ильин рассказал URA.RU, что в четверг, 30 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура в городе и области составит +13–15 градусов, днем воздух прогреется до +24–26 градусов. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

По данным «Яндекс Погоды», 30 июля в Северной столице днем будет +22 градуса, ночью — +15 градусов.

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