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25 июля 2026 в 18:48

Похудение с 100 кг, конфликт с Пугачевой, СВО: как живет Стас Михайлов

Стас Михайлов Стас Михайлов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист России Стас Михайлов продолжает творческую деятельность. Что известно о его карьере, личной жизни и похудении?

Чем известен Михайлов

Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи, учился в Тамбовском институте культуры. В 1992 году переехал в Москву. На протяжении пяти лет служил в Театре эстрады, писал песни и принимал участие в музыкальных конкурсах.

Широкая известность пришла к Михайлову в начале нулевых после выпуска песни «Без тебя». За годы карьеры артист записал более 10 альбомов, наиболее популярными композициями из которых являются: «Там», «Все для тебя», «Возьми мою руку», «Мама», «Золотое сердце», «Ну, вот и все», «Где ты?», «Я буду очень тебя беречь!» и другие.

Что известно о личной жизни Михайлова

Стас Михайлов с 2006 года состоит в третьем браке с Инной Пономаревой. У пары двое детей — дочери Мария и Иванна.

«У меня не было ничего, но она приняла условия моей жизни. Мы снимали с ней однокомнатную квартиру. Я никогда не видел на ее лице дискомфорта. Она пришла в момент, когда у меня ничего не было, кроме песен. За это я ее больше всего люблю и уважаю», — рассказывал певец о своей жене.

Также у Михайлова есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от двоюродной сестры певицы Валерии, с которой он официально не регистрировал отношения.

Певец Стас Михайлов во время фотосессии на музыкальной премии «Жара Music Awards 2026» Певец Стас Михайлов во время фотосессии на музыкальной премии «Жара Music Awards 2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о похудении Михайлова

Стас Михайлов в апреле в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что смог похудеть благодаря отказу от алкоголя.

«Я перестал пить алкоголь и сразу похудел. Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — отметил он.

По словам артиста, он не обращает внимания на замечания поклонников, которые считают, что раньше он выглядел лучше. Михайлов напомнил, что ранее весил около 100 кг.

«Так устроен мир: люди всегда будут говорить, искать в тебе что-то „хорошее“. То им одежда моя не нравится, то вес. Вот когда я был под 100 кило и без зубов — им было нормально. Лысым тоже больше нравился, сейчас спрашивают: зачем волосы длинные?» — отметил он.

Что известно о конфликте Михайлова и Пугачевой

Стас Михайлов в марте 2024 года, после того как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет ее слушать, а также заявил, что все звезды, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

В ответ Пугачева записала видеоролик, в котором изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед Михайловым на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался?» — сказала она.

Спустя месяц после конфликта Михайлов заявил, что, несмотря ни на что, считает Примадонну «великим человеком».

Чем сейчас занимается Михайлов

Стас Михайлов в 57 лет продолжает творческую деятельность. На днях артист посетил открытие фестиваля «Дрим Фест 2026» в Баку вместе с дочерями. Певец рассказывал, что у его наследников есть все возможности, чтобы петь на сцене, однако им это неинтересно.

«Ну, петь они точно не будут. Они могут, но им это неинтересно. Я не хочу их насильно тянуть на сцену», — поделился он.

Михайлов после начала спецоперации поддержал действия российских властей и пристыдил представителей интеллигенции за молчание о своей позиции.

«Почему мы все молчим? С каких пор мы стали бояться называть себя русскими? Я горжусь тем, что родился и живу в стране, которая победила фашизм! Сейчас мы не должны молчать! Сейчас мы должны быть вместе!» — заявил он.

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