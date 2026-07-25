Похудение с 100 кг, конфликт с Пугачевой, СВО: как живет Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов продолжает творческую деятельность. Что известно о его карьере, личной жизни и похудении?

Чем известен Михайлов

Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи, учился в Тамбовском институте культуры. В 1992 году переехал в Москву. На протяжении пяти лет служил в Театре эстрады, писал песни и принимал участие в музыкальных конкурсах.

Широкая известность пришла к Михайлову в начале нулевых после выпуска песни «Без тебя». За годы карьеры артист записал более 10 альбомов, наиболее популярными композициями из которых являются: «Там», «Все для тебя», «Возьми мою руку», «Мама», «Золотое сердце», «Ну, вот и все», «Где ты?», «Я буду очень тебя беречь!» и другие.

Что известно о личной жизни Михайлова

Стас Михайлов с 2006 года состоит в третьем браке с Инной Пономаревой. У пары двое детей — дочери Мария и Иванна.

«У меня не было ничего, но она приняла условия моей жизни. Мы снимали с ней однокомнатную квартиру. Я никогда не видел на ее лице дискомфорта. Она пришла в момент, когда у меня ничего не было, кроме песен. За это я ее больше всего люблю и уважаю», — рассказывал певец о своей жене.

Также у Михайлова есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от двоюродной сестры певицы Валерии, с которой он официально не регистрировал отношения.

Певец Стас Михайлов во время фотосессии на музыкальной премии «Жара Music Awards 2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о похудении Михайлова

Стас Михайлов в апреле в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что смог похудеть благодаря отказу от алкоголя.

«Я перестал пить алкоголь и сразу похудел. Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — отметил он.

По словам артиста, он не обращает внимания на замечания поклонников, которые считают, что раньше он выглядел лучше. Михайлов напомнил, что ранее весил около 100 кг.

«Так устроен мир: люди всегда будут говорить, искать в тебе что-то „хорошее“. То им одежда моя не нравится, то вес. Вот когда я был под 100 кило и без зубов — им было нормально. Лысым тоже больше нравился, сейчас спрашивают: зачем волосы длинные?» — отметил он.

Что известно о конфликте Михайлова и Пугачевой

Стас Михайлов в марте 2024 года, после того как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет ее слушать, а также заявил, что все звезды, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

В ответ Пугачева записала видеоролик, в котором изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед Михайловым на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался?» — сказала она.

Спустя месяц после конфликта Михайлов заявил, что, несмотря ни на что, считает Примадонну «великим человеком».

Чем сейчас занимается Михайлов

Стас Михайлов в 57 лет продолжает творческую деятельность. На днях артист посетил открытие фестиваля «Дрим Фест 2026» в Баку вместе с дочерями. Певец рассказывал, что у его наследников есть все возможности, чтобы петь на сцене, однако им это неинтересно.

«Ну, петь они точно не будут. Они могут, но им это неинтересно. Я не хочу их насильно тянуть на сцену», — поделился он.

Михайлов после начала спецоперации поддержал действия российских властей и пристыдил представителей интеллигенции за молчание о своей позиции.

«Почему мы все молчим? С каких пор мы стали бояться называть себя русскими? Я горжусь тем, что родился и живу в стране, которая победила фашизм! Сейчас мы не должны молчать! Сейчас мы должны быть вместе!» — заявил он.

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