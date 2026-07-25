Дожди, облачность и тепло до +24: погода в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве пройдут кратковременные дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 27 по 31 июля?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что кратковременные дожди прогнозируются в Москве в течение следующей рабочей недели. По ее словам, температура днем будет колебаться — чуть менее теплый день будет сменяться более теплым.

«Погода вполне комфортная, соответствует нашему климату, так как июль — самый дождливый месяц и самый теплый. Что касается характера погоды, она существенно не меняется. Дожди будут. Ночная температура существенно не меняется, а дневная температура будет испытывать некоторые колебания: чуть менее теплый день будет сменяться более теплым днем», — пояснила она «Интерфаксу».

По прогнозам Макаровой, в понедельник, 27 июля, ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью в городе будет +15–17, по области — +12–17, днем столбики термометров будут показывать +22–24, по области — +20–25.

Во вторник, 28 июля, ожидается дождь, температура ночью — +13–18, днем — +24–29.

В среду, 29 июля, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью — +12–17, днем — +20–25 градусов.

«В последующие дни до конца рабочей недели ночная температура +12–18, а днем — от +20 до +27 — в этом интервале будут тоже происходить колебания температуры. И тоже будут кратковременные дожди. И есть вероятность, что в следующие выходные там немного подрастет атмосферное давление, погода будет антициклонального характера, будет преимущественно без осадков, солнышко и днем +24–29», — добавила синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале августа

По прогнозам синоптиков, начало месяца, 1 и 2 августа, ознаменуется переменной облачностью. В ночные часы воздух будет остывать до +14–15 градусов, а в дневные часы столбики термометров достигнут отметок +21–23 градуса. Ветер западный, умеренный, со скоростью 6–11 м/с, без резких порывов. Атмосферное давление составит около 745 миллиметров ртутного столба. Осадки в эти дни маловероятны.

Период с 3 по 5 августа принесет небольшое усиление тепла. В эти дни воздух будет прогреваться до +24–25 градусов, но ночи останутся прохладными — от +13 до +15 градусов. Небо будет преимущественно ясным, осадки не прогнозируются. Ветер сохранит западное направление, его скорость немного снизится — до 5–9 м/с.

С 6 по 10 августа столбики термометров могут достичь +26 градусов. Ночные температуры также подрастут до +15–16 градусов. Однако с повышением температуры возрастет и влажность воздуха, которая к 8–9 августа достигнет 70–75%. Это приведет к формированию мощных кучево-дождевых облаков, и к концу декады возрастет вероятность скоротечных ливней с грозами. Порывы ветра при грозах могут усиливаться до 15 м/с.

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