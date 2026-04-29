Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории

Народный артист России Стас Михайлов в беседе с KP.RU предположил, что армия поклонниц любит его прежде всего за творчество. По словам певца, он и сам не знает точную причину такой популярности у женской аудитории.

Это такой бахвальский немножко ответ должен быть. Откуда же я знаю? Наверное, за песни, так скажем. За то, что я какой есть, такой и есть, — высказался Михайлов.

Ранее Михайлов рассказал, что хочет снять фильм о своем творческом пути, чтобы вдохновить зрителей на свершения. По словам артиста, он появится в ленте, но вовсе не в главной роли.

До этого Михайлов с иронией ответил на вопрос о том, где бы он хотел провести старость. Исполнитель отметил, что до зрелого возраста еще надо дожить.