Биография, личная жизнь, скандалы, слова об СВО: где сейчас Стас Михайлов

27 апреля народный артист России Стас Михайлов отмечает 57-й день рождения. Как сложилась личная жизнь певца, что известно о его политической позиции, в какие скандалы он попадал?

Как прославился Михайлов

Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи. Он учился в Тамбовском институте культуры. В 1992 году переехал в Москву. Там пять лет работал в Театре эстрады. За это время писал песни и участвовал в музыкальных конкурсах.

После школы Михайлов поступил в Минское летное училище. Но через семь месяцев бросил учебу и отправился в армию. В Ростове-на-Дону он служил водителем в штабе ВВС Северо-Кавказского округа.

После службы Стас некоторое время обучался в Тамбовском институте культуры, но, не завершив обучение, вернулся в родной Сочи. Там он начал работать в различных сферах: занимался торговлей, сотрудничал со звукозаписывающей студией и выступал в ресторанах города.

В 1997 году Михайлов выпустил свой дебютный альбом «Свеча». Широкая популярность пришла к нему в начале нулевых после презентации песни «Без тебя». За годы карьеры артист записал десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Там», «Все для тебя», «Возьми мою руку», «Мама», «Где ты?», «Королева вдохновения» и другие.

Что известно о личной жизни и политической позиции Михайлова

Стас Михайлов с 2006 года женат на Инне Пономаревой. У них двое детей: Мария и Иванна.

«Она пришла в мою жизнь тогда, когда ничего не было, когда я был никем. Ей об этом говорили, но она осознанно и трезво решила быть со мной рядом», — рассказывал артист.

У Михайлова есть сын Никита, рожденный в предыдущем браке, и дочь Дарья, появившаяся на свет в союзе с двоюродной сестрой певицы Валерии. Брак с матерью Дарьи не был официально зарегистрирован.

Стас Михайлов после начала спецоперации поддержал действия российских властей и пристыдил представителей интеллигенции за молчание о своей позиции.

«Господа, если таковые и остались. Что с нами? Неужели так искусно, удобно, вкусно, тепло, продуманно и трусливо мы зарабатываем свое место под солнцем? Где вся наша интеллигенция? Где вся наша псевдоэлита? Почему мы все молчим? С каких пор мы стали бояться называть себя русскими? Я горжусь тем, что родился и живу в стране, которая победила фашизм! Сейчас мы не должны молчать! Сейчас мы должны быть вместе!» — заявил он.

Что известно о скандале Михайлова с Пугачевой

В марте 2024 года Стас Михайлов, комментируя выход новой песни Аллы Пугачевой, которая не появлялась на сцене пять лет, выразил свое мнение о том, что не будет слушать эту композицию. Также он предсказал, что все знаменитости, которые обрели популярность в России, но впоследствии эмигрировали, со временем вернутся на родину, возможно, с признанием своих ошибок.

В ответ Пугачева записала видеоролик, в котором изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед Михайловым на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался?» — сказала она.

Спустя месяц после конфликта Михайлов заявил, что, несмотря ни на что, считает Примадонну «великим человеком».

«Это — великий человек. На мой взгляд, то, что она спела, — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, — это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», — отметил исполнитель.

Чем сейчас занимается Михайлов

Стас Михайлов продолжает творческую деятельность.

В марте 2026 года вышел его новый сингл «Счастье не плачет», а сам Стас активно делает дуэты с исполнительницами Seville (солистка «Artik & Asti»), Ани Лорак и Люсей Чеботиной.

«Я делаю коллаборацию с человеком, который разделяет мою точку зрения», — отметил Михайлов.

