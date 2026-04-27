Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров

Сын народной артистки России Любови Полищук, актер Алексей Макаров рассказал, что кардинально изменил образ жизни. Что об этом известно, с кем у звезды боевика «Личный номер» были романы?

Чем известен Макаров, какие отношения у него были со звездной мамой

Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске. Его отец — поэт Валерий Макаров, мать — народная артистка России Любовь Полищук.

Полищук развелась с отцом наследника, когда ему было четыре года. С первого по шестой класс он учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была обида на родителей.

Алексей вспоминал, что в молодости был трудным подростком, во многом напоминавшим своего отца. Полищук часто выходила из себя и общалась с ним на повышенных тонах.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист.

Макаров прославился после роли антагониста в драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1999). В 2000 году он снялся в военной драме «В августе 44-го» с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольцевым.

В 2004 году на экраны вышел фильм «Личный номер», основанный на трагических событиях захвата заложников в ходе мюзикла «Норд-Ост». После премьеры актер получил прозвище «русский Брюс Уиллис» благодаря роли мужественного героя.

Среди других заметных проектов — сериал «Офицеры» (2006), который претендовал на премию ТЭФИ, а также комедия «О чем еще говорят мужчины» (2011), созданная «Квартетом И», где Макаров сыграл вместе с Сергеем Буруновым, Владимиром Меньшовым и Максимом Виторганом. В 2016 году он принял участие в продолжении успешной комедии «День выборов — 2».

Сейчас Макаров продолжает заниматься творчеством и активно участвует в съемках.

Как сложилась личная жизнь Макарова

Макаров впервые связал себя узами брака с журналисткой Марией Сперанской. Их семейное счастье продлилось всего три года. После развода у актера были отношения с актрисами Анастасией Макеевой и Екатериной Семеновой.

Затем у звезды начались отношения с актрисой Викторией Богатыревой. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара.

В 2022 году актер тайно женился на бывшей стюардессе, а ныне репетиторе иностранных языков Полине. Она на 23 года моложе избранника.

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня», — рассказывал Макаров в 2023 году.

Что известно о пристрастии Макарова к спиртному

В беседе с Пятым каналом Макаров рассказал, как после долгих лет борьбы с алкогольной зависимостью ему удалось сбросить 40 килограммов и отказаться от спиртного. Макаров рассказал, что начал злоупотреблять алкоголем еще в юности. С 17 лет он регулярно пил, пытаясь справиться со стрессом, что привело к серьезным проблемам со здоровьем и набору веса.

«Я дошел до 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — откровенно признался собеседник.

Переломный момент в жизни актера наступил после встречи на борту самолета с его нынешней супругой Полиной, которая помогла Макарову измениться. Она убедила его отказаться от вредных привычек, следить за питанием и заняться спортом.

В телешоу «Секрет на миллион» Анастасия Макеева поделилась неприятной историей: Алексей Макаров ударил ее в Тунисе. По словам Макеевой, это случилось после того, как Роман Игнатьев прислал ей стихотворение с эротическим содержанием. Актриса также отметила, что Алексею не стоит злоупотреблять алкоголем.

«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей, наверное, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит. Игнатьев написал какое-то стихотворение эротического содержания, посвященное женщинам. Он его разослал всем. Леша увидел СМС и, не спросив ни слова, отреагировал вот так: два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — вспоминала Макеева.

