Абьюз, развод с молодым мужем, Голубкина: как живет актриса Мария Миронова

Недавно народная артистка России Мария Миронова раскрыла подробности своей личной жизни. Что известно о ее разводе с молодым мужем, как сейчас живет актриса?

Чем прославилась Мария Миронова

Мария Миронова появилась на свет 28 мая 1973 года в столице России, в семье известных артистов РСФСР Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Получив образование во ВГИКе, она в 1996 году присоединилась к труппе театра «Ленком», где служила до 2023 года. Причины своего ухода из театра актриса объяснила стремлением уделять больше времени своей семье.

Миронова впервые появилась на экране в восемь лет, сыграв Бекки Тэтчер в детском фильме «Приключения Тома Сойера». Впоследствии она снялась в таких картинах, как «Свадьба», «Ночной дозор», «Гибель империи», «Садовое кольцо», «Три мушкетера», «Холоп» и «Постучись в мою дверь в Москве», а также в ряде других проектов.

На настоящий момент в ее фильмографии более 70 работ.

Как сложилась личная жизнь Марии Мироновой

Мария Миронова впервые вышла замуж в 1992 году, ее избранником стал предприниматель Игорь Удалов. У пары появился сын Андрей Миронов-Удалов, который в настоящее время является актером театра «Ленком». Однако спустя девять лет брака супруги приняли решение о разводе.

Во второй раз актриса вышла замуж за политика Дмитрия Клокова, в третий — за актера Алексея Макарова, сына народной артистки РФ Любови Полищук.

В сентябре 2019 года Миронова родила второго ребенка — сына Федора. Это произошло в одной из афинских клиник.

Незадолго до появления на свет второго сына Миронова раскрыла личность своего нынешнего супруга и отца ребенка. По ее словам, мужа зовут Андрей и он занимает должность директора по развитию в русско-японской фирме, специализирующейся на медицинских технологиях. Три года назад Миронова рассталась с возлюбленным. Развод прошел мирно, без споров о разделе имущества или опеке, поэтому актриса не стала публично обсуждать это событие. Однако в этом году бывший муж подал в суд, чтобы добиться права принимать участие в воспитании их сына.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», четвертый супруг Мироновой на 20 лет моложе артистки.

Несколько дней назад Миронова рассказала о причинах развода. По ее словам, расставание сопровождалось конфликтами, выходящими за рамки обычных семейных разногласий.

По словам Мироновой, бывший супруг оказывал давление на нее. Актриса утверждает, что на протяжении длительного времени сталкивалась с абьюзивным поведением, сталкингом и агрессией.

В частности, актриса описала один из эпизодов, который, по ее словам, стал переломным: «Мой развод произошел на почве жесткого избиения…» — написала она в своих соцсетях, уточнив, что речь идет об инциденте, когда супруг избил ее брата.

Миронова сообщила, что у нее есть доказательства давления и она намерена предъявить их в суде. Бывший муж актрисы пока не сделал никаких публичных заявлений по этому поводу.

Что известно о родстве Мироновой и Голубкиной

Мария Голубкина в июне 2024 года приняла участие в ток-шоу «Ханга ПРО...», где рассказала, что является родной дочерью Андрея Миронова.

«У меня не было отчима, это мой отец. Да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа», — сказала она.

Голубкина появилась на свет в 1973 году, как и ее сестра Мария Миронова. По словам актрисы, она не использует фамилию биологического отца, так как родилась вне брака.

Отношения между сестрами некоторое время были напряженные, однако после смерти Миронова они подружились, рассказал NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин.

«Это философия жизни, потому что, конечно, они очень разные. И поэтому у каждой своя карьера складывалась, может быть, более успешная у Мироновой и не такая, может быть, яркая у Маши Голубкиной. Но они дружат, они подружились как раз после ухода Андрея Миронова, они встречаются, у них там свои посиделки», — поделился он.

Чем сейчас занимается Миронова

Мария Миронова активно занимается творческой деятельностью. Она участвует в гастрольных турах со спектаклем Woman, который она сама продюсирует. На 2026 год у актрисы запланированы премьеры двух фильмов: «Американец» и «Холоп-3».

По данным Telegram-канала «Звездач», в январе у Мироновой была обнаружена задолженность по уплате налогов в размере 54 тысяч рублей.

Мария воздерживается от публичных комментариев по поводу спецоперации. На вопрос своих подписчиков о том, почему она избегает обсуждения этих событий, актриса ответила, что «не молчит, а плачет от безысходности».

«Я не молчу. Я плачу от безысходности. Я сказала одной из первых. И не один раз. Не хотят видеть и слышать. Когда захотят, думаю, уже будет поздно», — объяснила она.

Читайте также:

Умер «голос детства» Лев Шимелов: биография, причины смерти, последние дни

Правнуки, молодая жена, российский паспорт: как живет Михаил Шуфутинский

Проблемы со здоровьем, гонорары, слова об СВО: как живет Борис Щербаков