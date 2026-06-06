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06 июня 2026 в 21:08

«Ленфильм» раскрыл планы на свой первый международный кинофестиваль

Кинофестиваль «В кадре: огни большого города» пройдет в Петербурге в августе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый международный кинофестиваль «В кадре: огни большого города» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа, сообщила киностудия «Ленфильм» в Telegram-канале. Организаторами смотра выступают «Ленфильм» при поддержке Минкультуры РФ и правительства города.

Генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко рассказала, что фестиваль задуман как двухформатный «конструктор». По ее словам, с одной стороны, он будет ориентирован на зрителей, которые смогут увидеть новинки и классику в залах, на улицах, в парках и даже на воде. С другой стороны, организаторы хотят собрать профессионалов киноотрасли для обсуждения актуальных вопросов на деловых площадках, уточнила Андрющенко.

Основной темой фестиваля станет «Город в кадре». Программа этого года будет составлена из фильмов, где город выступает важным художественным элементом. Особое место на смотре займет программа, посвященная Санкт-Петербургу.

Ранее киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Санкт-Петербурга. Это необходимо для «развития кинопроизводства» в стране, сказано в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.

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