О событиях под Курском снимут фильм Хинштейн сообщил о планах «Ленфильма» снять кино о событиях в Курской области

Киностудия «Ленфильм» планирует снять документальный фильм о событиях в приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с гендиректором кинокомпании Надеждой Андрющенко. Руководитель студии приехала в Курск с командой для обсуждения будущих проектов.

Губернатор напомнил, что с первых лет основания «Ленфильм» занимался военной кинохроникой. В год 81-й годовщины Великой Победы студия показывает на полигонах отрывки боевых киносборников 1941 года для военнослужащих, а 20 апреля в Курской области для спецназа «Ахмат» прошел первый такой показ.

Хинштейн добавил, что «Ленфильм» готовит серию документальных фильмов о героических событиях СВО, и одна из лент будет посвящена приграничью Курской области. Губернатор заверил, что правительство готово помогать, чтобы сохранить хронологию событий и память о героях и мирных жителях.

Стороны также обсудили образовательные проекты: у киностудии есть 18 учебных программ для желающих связать жизнь с кино. «Ленфильм» предложил интегрировать в Курской области детские киносмены в лагерях.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что пятеро украинских военнослужащих были приговорены к заключению на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные улики достаточными. Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин.