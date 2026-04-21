О событиях под Курском снимут фильм

Хинштейн сообщил о планах «Ленфильма» снять кино о событиях в Курской области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Киностудия «Ленфильм» планирует снять документальный фильм о событиях в приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с гендиректором кинокомпании Надеждой Андрющенко. Руководитель студии приехала в Курск с командой для обсуждения будущих проектов.

Губернатор напомнил, что с первых лет основания «Ленфильм» занимался военной кинохроникой. В год 81-й годовщины Великой Победы студия показывает на полигонах отрывки боевых киносборников 1941 года для военнослужащих, а 20 апреля в Курской области для спецназа «Ахмат» прошел первый такой показ.

Хинштейн добавил, что «Ленфильм» готовит серию документальных фильмов о героических событиях СВО, и одна из лент будет посвящена приграничью Курской области. Губернатор заверил, что правительство готово помогать, чтобы сохранить хронологию событий и память о героях и мирных жителях.

Стороны также обсудили образовательные проекты: у киностудии есть 18 учебных программ для желающих связать жизнь с кино. «Ленфильм» предложил интегрировать в Курской области детские киносмены в лагерях.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что пятеро украинских военнослужащих были приговорены к заключению на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные улики достаточными. Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
