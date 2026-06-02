02 июня 2026 в 02:20

Названы главные ошибки, мешающие похудеть

Нутрициолог Оганесян: недосып и резкий дефицит калорий мешают похудеть

Недосып и создание резкого дефицита калорий являются главными ошибками, мешающими эффективному похудению, заявила NEWS.ru клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян. По ее словам, даже при «научном» подходе к диетам организм запускает скрытые механизмы саботажа, о которых редко говорят открыто.

Все знают, что голодать вредно. Но даже те, кто создает дефицит калорий «по науке», часто попадают в ловушки. Как специалист по питанию, я вижу три скрытых механизма, которые саботируют похудение и о которых редко говорят. Факт первый: недостаток сна отменяет диету. Доказано, что, если вы спите меньше шести-семи часов, организм при похудении начинает расщеплять преимущественно мышцы, а не жир. Вы честно сидите на диете, но из-за хронического недосыпа буквально «съедаете» собственные мышцы. Факт второй: жир горит не там, где вы этого ждете. Мы привыкли думать, что дефицит калорий автоматически убирает живот и бока. На деле организм берет энергию отовсюду, и в последнюю очередь — из проблемных зон, — пояснила Оганесян.

Она отметила, что жир уходит не с тех частей тела, которых нужно вам, из-за меньшего количества адреналиновых рецепторов в проблемных зонах. По ее словам, это провоцирует людей еще сильнее урезать рацион и ведет к срывам.

У женщин жир на бедрах имеет меньше рецепторов, чувствительных к адреналину, чем на лице или груди. Именно поэтому при резком похудении сначала меняется лицо и декольте, а низ тела стоит на месте. Это вызывает желание урезать рацион еще больше, что создает порочный круг диета-срыв, который может привести даже к психическим расстройствам. Факт третий: ваш мозг диктует мышцам лениться, а вы этого не замечаете. Когда вы резко урезаете калории, это воспринимается как угроза голода. Мозг отдает неосознанные команды к экономии энергии, а расход калорий падает. Вывод простой: быстрое похудение ломается не об отсутствие силы воли, а о биохимию, которой все равно на ваше желание влезть в старые джинсы за неделю, — заключила Оганесян.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что через месяц питания одним лишь картофелем человек может столкнуться с тяжелым истощением организма, дефицитом витаминов, анемией и дисбалансом солей в крови. По ее словам, также не исключены нарушения в работе печени.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

