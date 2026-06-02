В Китае засветился новейший танк следующего поколения MWM: на дороге в Китае заметили новейший танк следующего поколения

В Китае на дороге заметили новой танк следующего поколения, сообщили в Military Watch Magazine. По оценкам авторов публикации, машина заметно превосходит Type-100 по размерам и массе.

Если Type-100 весит около 40 тонн, то новая разработка может достигать примерно 60 тонн, отметили в источнике. При этом танк построен на схожей платформе и, вероятно, имеет ряд общих конструктивных решений с более легкой версией.

По информации источника, новая машина оснащена семью парами опорных катков и получила усиленное бронирование лобовой проекции. Также аналитики обратили внимание на более крупное орудие и предположили возможность размещения на борту нескольких беспилотников.

Ранее, в преддверии Дня Победы, концерн «Уралвагонзавод» поставил в войска очередные партии усовершенствованных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Требования к основным боевым танкам России постоянно ужесточаются, а их конструкция непрерывно дорабатывается, отметили в УВЗ.

До этого стало известно, что российский танк Т-72 возглавил рейтинг лучших боевых машин мира. Техника показывает высокие результаты в современных условиях ведения боя.