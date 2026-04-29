29 апреля 2026 в 09:25

Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира

The National Interest поставил Т-72 на первое место среди лучших танков мира

Т-72Б3М Т-72Б3М Фото: МО РФ
Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге лучших танков мира по версии американского издания The National Interest. Авторы отметили соответствие машины ключевым критериям эффективности и ее результативность в современных боевых условиях.

Несмотря на вызовы, связанные с применением беспилотников, техника демонстрирует высокую результативность в боевых действиях на территории Украины. Второе место в рейтинге занял американский M1 Abrams, третье — израильский Merkava V. В десятку также вошел российский Т-14 Армата, расположившийся на шестой позиции.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») опубликовал уникальные видеокадры ходовых испытаний танка Т-90С в джунглях Малайзии. Как сообщили в пресс-службе концерна, они проходили в 2000 году. Температура за бортом составляла плюс 40 градусов, влажность была как в бане, а грязь — «по самую башню».

До этого Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов. Система позволяет одному оператору управлять сразу несколькими беспилотниками и наносить массированный удар по цели.

