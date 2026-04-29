Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира The National Interest поставил Т-72 на первое место среди лучших танков мира

Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге лучших танков мира по версии американского издания The National Interest. Авторы отметили соответствие машины ключевым критериям эффективности и ее результативность в современных боевых условиях.

Несмотря на вызовы, связанные с применением беспилотников, техника демонстрирует высокую результативность в боевых действиях на территории Украины. Второе место в рейтинге занял американский M1 Abrams, третье — израильский Merkava V. В десятку также вошел российский Т-14 Армата, расположившийся на шестой позиции.

