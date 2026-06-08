Военкора Прокофьеву посмертно удостоили ТЭФИ-2026

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в зоне СВО в марте 2025 года, посмертно удостоена Национальной телевизионной премии ТЭФИ — 2026 в номинации «Информационный сюжет» за работу под названием «Курская область. Работа операторов дронов». Вручение наград в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» прошло в московском Технопарке НТВ, передает корреспондент NEWS.ru.

После оглашения итогов на сцену пригласили мать военкора Ольгу Прокофьеву и ее сестру Анастасию.

Спасибо за память, за память о наших ребятах. Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь, — сказала мама военкора.

Анна Прокофьева трагически погибла 26 марта 2025 года. Она направлялась на очередное задание вместе с морпехами. Автомобиль УАЗ, в котором находились съемочная группа и сопровождающие, подорвался на взрывном устройстве. Это произошло в 7 км от села Забужевка Курской области. Журналистка скончалась от полученных ранений.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что заместитель главы администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко посмертно награжден орденом Мужества. Чиновник погиб, когда спасал детей во время атаки Вооруженных сил Украины на школу. Решение о награждении было принято в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.