Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества замглавы администрации Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью областному телеканалу «ЗаТВ». Чиновник погиб, спасая детей во время атаки ВСУ на школу.

Первый заместитель главы Александр Резниченко недавно в Каменке-Днепровской погиб у нас, спасая детей. Я был у президента пару недель назад, у Владимира Владимировича, и подписал на него орден Мужества, к сожалению, посмертно. Человек достойно жил, погиб как герой, — заявил Балицкий.

По словам Балицкого, решение было принято в ходе встречи с президентом. Резниченко погиб 7 апреля при эвакуации раненых детей после удара по школе в селе Великая Знаменка. Обстрел продолжался около пяти часов, в результате атаки пострадали семь детей и трое взрослых.

Ранее в пресс-службе Московского главка МВД России сообщили, что семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, вручили орден Мужества. В ведомстве уточнили, что указом президента России Владимира Путина офицера посмертно наградили за мужество и отвагу при исполнении служебного долга.