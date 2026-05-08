Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ

Балицкий: Путин посмертно наградил орденом Мужества спасавшего детей Резниченко

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества замглавы администрации Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью областному телеканалу «ЗаТВ». Чиновник погиб, спасая детей во время атаки ВСУ на школу.

Первый заместитель главы Александр Резниченко недавно в Каменке-Днепровской погиб у нас, спасая детей. Я был у президента пару недель назад, у Владимира Владимировича, и подписал на него орден Мужества, к сожалению, посмертно. Человек достойно жил, погиб как герой, — заявил Балицкий.

По словам Балицкого, решение было принято в ходе встречи с президентом. Резниченко погиб 7 апреля при эвакуации раненых детей после удара по школе в селе Великая Знаменка. Обстрел продолжался около пяти часов, в результате атаки пострадали семь детей и трое взрослых.

Ранее в пресс-службе Московского главка МВД России сообщили, что семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, вручили орден Мужества. В ведомстве уточнили, что указом президента России Владимира Путина офицера посмертно наградили за мужество и отвагу при исполнении служебного долга.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
