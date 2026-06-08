Девять извержений вулкана зафиксировали в азиатской стране за сутки

Девять извержений вулкана зафиксировали в азиатской стране за сутки Центр вулканологии Индонезии зафиксировал девять извержений вулкана Левотоби

Специалисты зафиксировали как минимум девять извержений вулкана Левотоби, расположенного на индонезийском острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара, говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики. В ведомстве призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру на расстояние менее пяти километров.

Согласно опубликованным данным, столб пепла достиг высоты 2,2 тыс. метров над кратером Левотоби Лаки-лаки, что соответствует 3784 метрам над уровнем моря. Выбросы пепла серого цвета большой интенсивности распространяются в западном и северо-западном направлениях. В центре рекомендовали использовать защитные маски для органов дыхания, чтобы избежать попадания вулканического пепла.

Левотоби представляет собой вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1584 метра над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Перемпуан, высота которой достигает 1703 метров.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре новых извержения вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии. Столб пепла поднялся на тысячу метров над кратером, достигнув отметки 4676 метров над уровнем моря.