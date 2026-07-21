Индонезийские боевые корабли проведут учения у берегов России

Россия и Индонезия организуют совместные военно-морские учения «Орруда-2026» в конце июля, сообщил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов. По его словам, которые приводит ТАСС, маневры проведут у Владивостока, они будут приурочены ко Дню Военно-морского флота России.

Военно-морские учения «Орруда-2026» будут в конце июля, то есть это уже в последней декаде этого месяца. Это увязано с празднованием Дня Военно-морского флота России. Это будут уже вторые двусторонние военно-морские учения, они пройдут в районе Владивостока, — рассказал Толченов.

Посол отметил, что со стороны Индонезии подтверждено участие одного, возможно, двух боевых кораблей, с российской стороны задействуют корабли Тихоокеанского флота. Он добавил, что подготовка идет по графику, учения состоятся в согласованные сроки.

Ранее замминистра обороны Василий Осьмаков сообщал, что в первом полугодии проведено пять совместных учений с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом. Он также напомнил, что 13 июля завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» в Желтом море, а в Мьянме до 19 июля проходил учебно-методический сбор по линии сухопутных войск.