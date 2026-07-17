Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры

Минобороны России активно работает над подписанием в 2026 году многолетних планов военного сотрудничества с шестью странами, заявил замминистра обороны Василий Осьмаков. По его словам, переход на долгосрочное и комплексное планирование двустороннего взаимодействия с иностранными партнёрами является приоритетной задачей.

В части выполнения поручения о переводе двустороннего взаимодействия на долгосрочную основу, активно работаем над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами, — отметил Осьмаков.