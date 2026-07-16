Лавров оценил позицию Китая по украинскому конфликту Лавров заявил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по Украине

Подход КНР к урегулированию ситуации вокруг Украины получил высокую оценку от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, Москва ценит конструктивную позицию Пекина, основанную на понимании корней конфликта и путей его политического решения, пишет «Коммерсант».

Материал приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лавров подчеркнул, что видение председателя Си Цзиньпина гармонично сочетается с инициативой президента Владимира Путина о создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Высоко ценим конструктивную взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин, — написал Лавров.

Глава МИД РФ также выразил готовность продолжать совместную работу с Китаем как на уровне официальных ведомств, так и в формате экспертных диалогов для сопряжения двух подходов. Это заявление вновь подчеркивает стратегический характер партнерства двух стран.

Ранее Лавров обратил внимание, что террористические структуры получают современное вооружение из зон конфликтов. По его словам, которые приводятся на сайте дипведомства, в руки экстремистов попадают боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву. Министр подчеркнул, что международное сотрудничество в этой сфере стало заложником деструктивной политики отдельных государств.