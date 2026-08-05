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05 августа 2026 в 16:45

Политолог объяснил, зачем США потребовалась новая ядерная стратегия

Политолог Дудаков: США осознали отставание своего военного потенциала от России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты разрабатывают новую ядерную стратегию, поскольку осознали, что их военный потенциал уступает российскому, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, запасы американской армии сильно истощились в результате провального конфликта с Ираном.

Еще в 2024 году администрация Джо Байдена (46-й президент США. — NEWS.ru) обновила ядерную стратегию и сделала упор на одновременную конкуренцию и сдерживание нескольких ядерных держав: России, Китая и Северной Кореи. Сейчас она дополняется. Радикальных изменений мы не видим, но из дополнений предусматривается использование, судя по всему, в первоочередном формате именно тактического ядерного оружия, а не стратегического в случае региональных конфликтов. Штаты ощущают определенное отчаяние, поскольку их отставание от РФ серьезное и оно уже начинает проявляться в отношении КНР. Военный потенциал США улетучивается на наших глазах на фоне провала в Иране, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает новую ядерную стратегию средством предотвращения полномасштабной войны с применением стратегических орудий. По словам политолога, растущее внимание к тактическому ядерному оружию отражает трудности США с конвенциональным вооружением.

Львиную долю своих ракет США уже истощили в ходе войны с Ираном, а на производство новых нужно много лет. По разным оценкам, у Штатов всего лишь 200 тактических бомб свободного планирования. Из них 100 находятся в Европе, и примерно 100 хранятся на складах в самих Соединенных Штатах. У России примерно в 10 раз больше тактического ядерного оружия. Плюс Китай стремительно увеличивает свои запасы. Здесь американцы заранее оказываются в положении отстающих. При этом гиперзвук они до сих пор не могут разработать. С американским ядерным щитом все довольно печально, учитывая, что последний боезаряд они создавали в 1992 году — более 30 лет назад, — заключил Дудаков.

Ранее появилась информация, что военное ведомство США работает над пересмотром ядерной стратегии в контексте возможных региональных конфликтов. Пентагон начал разработку нового документа, который будет содержать сценарии взаимодействия с Россией и Китаем.

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