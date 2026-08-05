Пентагон начал разработку новой ядерной стратегии

Военное ведомство Соединенных Штатов разрабатывает обновленную ядерную стратегию на случай регионального конфликта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, Пентагон приступил к созданию нового документа, который будет учитывать возможное противостояние с Россией или Китаем.

Ранее министр войны США Пит Хегсет назвал ложной публикацию CNN о расходе американских ракет-перехватчиков в ходе пятимесячной войны с Ираном. По его словам, заголовок телеканала не соответствует действительности. Хегсет также обвинил американские СМИ в распространении недостоверной информации.

Между тем стало известно, что США и Тайвань проводят секретные военные учения в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечается, что это стало редким случаем публичного признания роли Вашингтона в укреплении военного потенциала острова. При этом уточняется, что в случае возможного конфликта с Китаем Тайвань не рассчитывает на участие американских военнослужащих. В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.