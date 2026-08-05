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05 августа 2026 в 13:03

Пентагон начал разработку новой ядерной стратегии

США обновят ядерную стратегию на случай конфликта с Россией или Китаем

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военное ведомство Соединенных Штатов разрабатывает обновленную ядерную стратегию на случай регионального конфликта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, Пентагон приступил к созданию нового документа, который будет учитывать возможное противостояние с Россией или Китаем.

Ранее министр войны США Пит Хегсет назвал ложной публикацию CNN о расходе американских ракет-перехватчиков в ходе пятимесячной войны с Ираном. По его словам, заголовок телеканала не соответствует действительности. Хегсет также обвинил американские СМИ в распространении недостоверной информации.

Между тем стало известно, что США и Тайвань проводят секретные военные учения в рамках двустороннего сотрудничества. Отмечается, что это стало редким случаем публичного признания роли Вашингтона в укреплении военного потенциала острова. При этом уточняется, что в случае возможного конфликта с Китаем Тайвань не рассчитывает на участие американских военнослужащих. В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

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