Трамп объяснил детали сделки с саудовцами по обогащению урана Трамп: Саудовская Аравия не будет обогащать уран

Саудовская Аравия не будет обогащать уран в рамках ядерной программы, написал президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. По его словам, страна пошла на такой шаг в вопросе соглашения об атомной программе с США.

Соглашение о гражданских ядерных объектах, <...> которое заключают между собой Министерство энергетики США и Саудовская Аравия, касается только невоенного использования. Подобное уже есть у Ирана и ОАЭ (и других стран). Соглашение будет одобрено, но полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к весьма уважаемым и успешным Соглашениям Авраама, — заявил Трамп.

Он уточнил, что Штаты не выступают против гражданских ядерных объектов. Президент подчеркнул, что они не должны быть обогащенными.

Ранее Трамп отреагировал на слухи о якобы новом ядерном объекте Ирана. Он сказал, что США непременно ударят по нему. Хозяин Белого дома напомнил, что одна из основных целей американской военной операции на Ближнем Востоке — не допустить появления ядерного оружия у Исламской Республики.