«Похоже на пиар»: Журова ответила обвинившей россиянок в плагиате испанке

У сборной России по синхронному плаванию годами заимствовали элементы, заявила NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она считает обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в плагиате программы пиаром.

У нашей команды тоже постоянно что-то копируют, заимствуют. Наши синхронистки — ориентир в этом виде спорта. Все было в рамках правил. Она решила так высказаться. Это похоже на пиар, — сказала Журова.

3 августа российские синхронистки одержали победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. В составе сборной России вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. За сутки до старта россиянки поменяли программу, добавив элемент, которые используют испанки. Сложность программы повысилась более чем на пять баллов. Испанская синхронистка Ожогина обвинила россиянок в плагиате.